Rusya: Zaporijya’da bir yerleşim yerini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Yablokovo yerleşim yerini kontrol altına aldıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hatlarının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi. Açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
HAFTA İÇİNDE 11 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.