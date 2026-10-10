Rusya, Zaporijya’ya saldırı düzenledi: 8 ölü, 12 yaralı

Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. 117 insansız hava aracının (İHA) Ukrayna ordusu tarafından imha edildiği belirtildi.

Rusya, Zaporijya’ya saldırı düzenledi: 8 ölü, 12 yaralı
AA AA
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Ukrayna'nın Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, bölgeye bağlı Zaporijya kentinin Rusya tarafından güdümlü bombalar kullanılarak hedef alındığını belirtti.

8 ÖLÜ, 12 YARALI

Fedorov, ilk belirlemelere göre saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rus ordusunun ülkeye fırlattığı 160 insansız hava aracından (İHA) 117'sinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#UKRAYNA #ZAPORİJYA #RUSYA

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