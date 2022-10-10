Rusya, Zaporijya’yı vurdu: 12 ölü, 49 yaralı

Sekizinci ayına yaklaşan Rusya- Ukrayna savaşı uzadıkça hem şiddetin dozu artıyor hem de dünyanın yaşadığı korku katlanıyor. Önceki gün Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından savaşın seyri merak konusu. Sık sık nükleer silah tehdidinde bulunan Rusya'nın nasıl bir adım atacağı merak edilirken dün Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine saldırı düzenlediğini duyurdu. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6'sı çocuk 49 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Söz konusu saldırı 'Kırım köprüsünün intikamı' olarak nitelendirildi.Rusya, Kerç Boğazı Köprüsü'nde yaşanan şiddetli patlama sonrası harekete geçti. Rus dalgıçlar, patlamanın köprüde bıraktığı hasarı incelemek için bölgede dalış gerçekleştirdi. Ayrıca, köprünün yeniden trafiğe açılmasıyla yolcu trenleri sefere başladı. Öte yandan patlama sonrası Kiev, birçok imalı mesaj yayınlasa da saldırıyı doğrudan üstlenmedi. Rusya da kimseyi suçlamadı. New York Times gazetesi ise saldırıda Ukrayna parmağını işaret etti. Gazete, Ukrayna'dan bir kaynağına dayanarak, "Kırım köprüsündeki patlamanın organizasyonuna Ukrayna istihbarat servisinin dahil olduğunu" yazdı. Kaynağa göre, köprüde patlayan kamyona patlayıcı Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köprüdeki acil durumla ilgili komisyonu kurulması talimatını verdi. Putin, Kerç Boğazı'ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzaladı.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırının sorumsuzluk olduğunu belirtti. "Bu saldırıların devam etmesi ve nükleer santralin hedef alınması büyük bir sorumsuzluktur" diyen Grossi, santral çevresinde nükleer güvenlik bölgesi oluşturmak için iki ülke ile de görüşeceğini kaydetti.Ulusa seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, kaçmanın işgalciler için en iyi seçenek olduğunu belirtti. Sahadaki son gelişmeleri aktaran Zelenski, "İşgalciler bir şansları varken kaçarlarsa, bu onlar için en iyi seçenek olacaktır. Kalmak zorunda kalırlarsa, herhangi bir işgalci Ukrayna esaretine teslim olmanın bir yolunu bulabilir. Silahlarını gönüllü olarak bırakan ve teslim olan tüm Rus askerlerinin hayatlarının korunmasını garanti ediyoruz. Ukrayna her zaman tüm uluslararası normlara ve sözleşmelere bağlıdır" dedi.Santo Domingo Özerk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Büyükelçi Luis Gonzalez, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü övdü. Gonzalez, "NATO'nun bir parçası olduğu düşünüldüğünde Türkiye, sorunun çözümünde ısrar ederek sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışma konusunda bir denge mesajı verebilen birkaç ülkeden biri, hatta belki de tek ülke olmuştur" dedi.