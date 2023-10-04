Rusya Zengezur’u işaret etti! ‘Her şeyi dikkate alacağız…’

Zaharova, "Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayan ulaşım yolunun restore edilmesi için bir proje düşünülüyor. Bu projenin hayata geçirilmesinin Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Her şey ülkelerin siyasi iradesine ve belirli anlaşmalara varmaya hazır olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'daki Rus askeri üssünün geleceğine ilişkin Erivan'dan olumsuz adım bekleyip beklemediklerine ilişkin soruya karşılık Zaharova, Ermenistan ile bu üs hususunda kağıt üzerinde anlaşmalar bulunduğunu hatırlattı.

Somut adımlara somut olarak cevap vereceklerini vurgulayan Zaharova, gerçekleşmemiş konuları yorumlamadıklarını dile getirdi. Ayrıca Zaharova, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan ile askeri anlaşma imzalamayı kabul ettiklerine yönelik açıklamasının "bölgeye NATO üssünün açılabileceği" şeklinde yorumlara neden olmasını da değerlendirdi.

Afrika kıtasındaki bazı ülkelerin Fransa'nın askeri varlığı konusunda sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Zaharova, bu ülkelerin güvenlik konusunda kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldığını anlattı. Fransız büyükelçilerinin Paris'in uygunsuz davranışları nedeniyle sınır dışı edildiğini hatırlatan Zaharova, Ermenistan ile Fransa'nın askeri işbirliği niyetine ilişkin, tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.