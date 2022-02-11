Rusya’da 16 yaşındaki çocuğa akılalmaz ceza! Bilgisayar oyunu yüzünden hapse attılar

Yapılan incelemede, Uvarov'un Minecraft isimli oyunda sanal Federal Güvenlik Servisi binası yarattığı ve burayı oyunda patlatma planları yaptığı iddia edildi.

Bunun sonucunda terörizm eylemi gerçekleştirmekle suçlanan çocuğa, dava açıldı. Uvarov ve iki arkadaşı, askeri mahkemede yargılanmaya başlandı.