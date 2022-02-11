Rusya’da 16 yaşındaki çocuğa akılalmaz ceza! Bilgisayar oyunu yüzünden hapse attılar

Rusya'da sık sık eleştirilen Putin hükümeti, bu kez 16 yaşındaki bir çocuğa yönelik verilen karar nedeniyle gündeme oturdu.
5 YIL HAPİS CEZASI ŞOKE ETTİ
Ülke basınında yer alan haberlere göre 16 yaşındaki Nikita Uvarov isimli bir çocuk, internet üzerinden oynanan Minecraft isimli oyundaki eylemleri nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.
Haberlere göre küçük yaşlardan itibaren Minecraft oyunu oynayan Uvarov, 2020 yılında, henüz 14 yaşındayken Sibirya'nın Kansk kentinte, Putin yönetimine yönelik sarfettiği muhalif sözler nedeniyle yargılanan aktivist bir isme destek amaçlı el ilanı dağıttı.
Bu ilanlardan, kentte bulunan Federal Güvenlik Servisi binasına da bırakan Uvarov ve arkadaşlarına bir süre sonra polis müdahale etti. Gözaltına alınan çocukların telefonlarına el kondu.
Yapılan incelemede, Uvarov'un Minecraft isimli oyunda sanal Federal Güvenlik Servisi binası yarattığı ve burayı oyunda patlatma planları yaptığı iddia edildi.
Bunun sonucunda terörizm eylemi gerçekleştirmekle suçlanan çocuğa, dava açıldı. Uvarov ve iki arkadaşı, askeri mahkemede yargılanmaya başlandı.
Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme, Uvarov'u terörizm eylemi planlamaktan suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Diğer iki çocuk, soruşturmaya yardım ettikleri gerekçesiyle suçlamalardan muaf tutuldu.
Mahkemede tüm suçlamaları reddeden Uvarov'un 5 yıllık cezasını, ceza kolonisi adı verilen sürgün yerinde geçireceği öğrenildi.
Askeri mahkemenin bu kararı, ülkede büyük tepkiyle karşılandı.