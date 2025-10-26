Rusya’da 50 bin evli öğrenci

Rusya'da evli üniversite öğrencisi sayısı 50 bin olarak açıklandı. Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valery Falkov, ülke genelindeki üniversitelerde eğitim gören bu öğrenci çiftlerin 13 bininin ayrıca çocuk sahibi olduğunu söyledi. Bakan Falkov ayrıca, kampüslerde ebeveynler için 22 adet tam teşekküllü anaokulunun hizmet verdiğini belirtti. Söz konusu veriler Demografi Politikası Konseyi toplantısında paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, genç Rus vatandaşların eğitim almak ve kariyer yapmak için aile kurmayı ertelediğine dikkat çekti.