Rusya’da 6,4 büyüklüğünde sarsıntı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası eylül ayında meydana gelen 7,8 büyüklüğünde depremin ardından bir kez daha sallandı.

Almanya Jeo-Bilimler Araştırma Merkezi'ne (GFZ) göre, Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. GFZ, depremin 28 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,8 büyüklüğünde ve 24 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.