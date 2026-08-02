Rusya’da aile değerleri eğitimi yaygınlaşıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'ü "Aile Yılı" ilan etmesiyle başlatılan Aile Çalışmaları programı 2026-2027 eğitim yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırılıyor. Haftada bir kez 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik verilen derslerde ebeveynlik, evlilik ve çok çocuklu aile modeli işleniyor. Sınıf öğretmenleri ve psikologlar tarafından yönetilen derslerin amacı düşen doğum oranlarını artırmak. Bazı bölgelerde Rus Ortodoks Kilisesi papazları da okul davetiyle ahlaki değerler üzerine sohbetler düzenliyor. Aile değerlerinin eğitim politikalarındaki ağırlığı giderek artıyor.