Rusya’da askeri kargo uçağı yere çakıldı

TASS devlet haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığının açıklamalarına dayandırdığı haberinde, salı günü bir Rus askeri kargo uçağının, bakım-onarım çalışmalarının ardından gerçekleştirilen test uçuşu sırasında ülkenin İvanovo bölgesine düştüğünü açıkladı.

Kaza sırasında uçakta yedi kişinin bulunduğu ve hayatta kalıp kalmadıklarının bilinmediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı kaza hakkındaki açıklamasında, "Bugün Ivanovo bölgesinde, onarım sonrası yapılan test uçuşu sırasında bir AN-22 tipi askeri nakliye uçağı düştü" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Uçak yerleşim alanı olmayan bir bölgeye düştü" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, arama ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Olayın Rusya Ukrayna savaşıyla bağlantılı olduğuna veya Kiev'in dahil olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığı ifade edildi.

Ivanovo bölgesi, Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunuyor.