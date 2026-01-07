Rusya’da boşanmak kolay değil

Rusya'da kötüleşen demografik tablo nedeniyle yönetim yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. TürkRus.com sitesinin haberine göre Rusya, aile içi uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce arabuluculuk yoluyla çözülmesini zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Plana göre, boşanmak isteyen çiftler özellikle çocukların bulunduğu durumlarda bağımsız bir arabulucuyla "bilgilendirme görüşmesine" katılmak zorunda olacak. Bu süreç boyunca dava işlemleri durdurulacak. 2024 yılında ülkede 644 bin çift boşandı.