Rusya’da büyük patlama! Grozni’de benzin istasyonu havaya uçtu!

"Grozni'de Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları bir benzin istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor. Muhammed Ali Bulvarı'nda bir gaz tankı patladı ve ardından yangın çıktı" ifadelerine yer verilen açıklamada, olayda yaralıların olup olmadığının araştırıldığı bilgisi verildi.

Çeçenistan Sağlık Bakanlığı ise, Grozni'deki patlamanın ardından sağlık kuruluşlarına henüz hiç kimsenin başvurmadığını açıkladı.

Grozni'deki benzin istasyonunda meydana gelen yakıt tankı patlaması sonrasında acil servislerden 35 kişinin olayın sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalıştığı ifade edildi.