Rusya’da cezaevi isyanı! Mahkumlar rehin aldı: 8 ölü

Rusya Federal Cezaevi Servisi'nden yapılan açıklamada, "Dört suçlu, Volgograd bölgesindeki Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin 19 numaralı ceza kolonisinde sekiz koloni çalışanını ve dört hükümlüyü rehin aldı. Suçlular dört çalışanı bıçakladı, bunlardan üçü öldü.

Direnen diğer dört kişi hastaneye kaldırılmış, bunlardan biri hastanede ölmüştür. Rehineleri kurtarmak için düzenlenen özel bir operasyon sırasında, Rusya Federal Cezaevi Servisi Volgograd Bölge Departmanı ve Rosgvardiya çalışanları dört suçluyu da tasfiye etti. Haydutların suç faaliyetleri sonucunda dört hükümlü yaralandı.