Rusya’da çığ işçileri yuttu: 6 ölü

Rusya'ya bağlı Buryutya Özerk Cumhuriyeti'nin Muysky Bölgesi'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında çığ düştü.

İKİNCİ ÇIĞ FELAKETİ

Gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yeni bir çığ felaketi daha yaşandığı ancak kurtarma ekiplerinin bu felaketten kaçarak kurtulduğu açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çığ altındaki 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryutya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.