Rusya’da çığ işçileri yuttu: 6 ölü
Buryutya’daki maden sahasında yaşanan çığ felaketinde 6 işçi yaşamını yitirdi. Arama çalışmaları sırasında ikinci bir çığın daha düşmesi facianın boyutunu artırdı.
Rusya'ya bağlı Buryutya Özerk Cumhuriyeti'nin Muysky Bölgesi'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında çığ düştü.
Sahada çalışan 9 çığ altında kalırken, 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 60 personel maden sahasına ulaşarak çığ altında kalan 6 işçiyi arama çalışmalarına başladı.
İKİNCİ ÇIĞ FELAKETİ
Gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yeni bir çığ felaketi daha yaşandığı ancak kurtarma ekiplerinin bu felaketten kaçarak kurtulduğu açıklandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çığ altındaki 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryutya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.