Rusya’da dağcıları çığ vurdu: 11 ölü
Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Mizhirgi Dağı’nda çığ düşmesi sonucu 11 dağcı yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yeni çığ riskinin yüksek olduğu bölgede 50’den fazla acil durum görevlisi, kayıp 6 dağcıya ulaşmak için çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde bulunan Mizhirgi Dağı'nda çığ meydana geldi.
Çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybederken, 6 dağcı yaralandı. Yerel acil durum servislerine göre; 10 dağcı kendi imkanlarıyla dağdan indi, 6 dağcının ise akıbeti bilinmiyor.
Rusya'nın Kuzey Kafkasya'sındaki en yüksek zirvelerden biri olan Mizhirgi Dağı'nda arama ve kurtarma çalışmalarına 50'den fazla acil durum görevlisi katılırken; ekipler, zorlu arazi şartları ve yeni çığ düşme riskinin yüksek olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.
Haber Girişi