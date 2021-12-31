Rusya’da dehşet anları: Bir kadın 9 köpeğin saldırısına uğradı

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ekipler önce yüzü tanınmaz haldeki parçalanmış cesedi inceledi. Ardından yakındaki iş yerinin güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Olayın nedeni ortaya çıktı. Kadının, köpeklerin saldırısına uğradığı görüldü. Bölgede acil durum ilan edildi.

Yakutsk şehrinde köpek sürüleri daha öncede birçok kez insanlara saldırmıştı. Ancak yetkililer herhangi bir önlem almadı.