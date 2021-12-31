Rusya’da dehşet anları: Bir kadın 9 köpeğin saldırısına uğradı

Rusya'da yaşana olay dehşete düşürdü. 53 yaşındaki kadın köpek sldırısına uğradı. Dakikalarca köpeklere direnen kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
Rusya'da 9 köpeğin saldırdığı 53 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybetti | Video
DAKİKALARCA DİRENDİ
Olay, Rusya'ya bağlı Yakutistan'ın Yakutsk şehrinde meydana geldi. Bir grup köpeğin saldırısına uğrayan 53 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Dakikalarca direndi. Ancak çabaları sonuç vermedi. Köpeklerin saldırısında feci şekilde can verdi. Saatler sonra bölgeden geçenlerin fark ettiği cesede dair polise haber verildi.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Ekipler önce yüzü tanınmaz haldeki parçalanmış cesedi inceledi. Ardından yakındaki iş yerinin güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Olayın nedeni ortaya çıktı. Kadının, köpeklerin saldırısına uğradığı görüldü. Bölgede acil durum ilan edildi.
Yakutsk şehrinde köpek sürüleri daha öncede birçok kez insanlara saldırmıştı. Ancak yetkililer herhangi bir önlem almadı.