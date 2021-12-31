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Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:31

Rusya'da dehşet anları: Bir kadın 9 köpeğin saldırısına uğradı

Rusya’da dehşet anları: Bir kadın 9 köpeğin saldırısına uğradı

Rusya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 53 yaşındaki bir kadın 9 köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpeklere direnen kadın tüm çabalarına rağmen olay yerinde can verdi. Yaşanan dehşet verici olayın ardından bölgede acil durum ilan edildi.

Rusya'da yaşana olay dehşete düşürdü. 53 yaşındaki kadın köpek sldırısına uğradı. Dakikalarca köpeklere direnen kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.

Rusya'da 9 köpeğin saldırdığı 53 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybetti | Video

DAKİKALARCA DİRENDİ

Olay, Rusya'ya bağlı Yakutistan'ın Yakutsk şehrinde meydana geldi. Bir grup köpeğin saldırısına uğrayan 53 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Dakikalarca direndi. Ancak çabaları sonuç vermedi. Köpeklerin saldırısında feci şekilde can verdi. Saatler sonra bölgeden geçenlerin fark ettiği cesede dair polise haber verildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ekipler önce yüzü tanınmaz haldeki parçalanmış cesedi inceledi. Ardından yakındaki iş yerinin güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Olayın nedeni ortaya çıktı. Kadının, köpeklerin saldırısına uğradığı görüldü. Bölgede acil durum ilan edildi.

Yakutsk şehrinde köpek sürüleri daha öncede birçok kez insanlara saldırmıştı. Ancak yetkililer herhangi bir önlem almadı.

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Rusya'da dehşet anları: Bir kadın 9 köpeğin saldırısına uğradı
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