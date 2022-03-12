Rusya’da deprem yaratan iddia! Putin’den iki kritik isme dair şok karar!

Anatoly Bolyukh

PUTİN YANLIŞ RAPORLARA ÖFKELİ

FSB'nin, Ukrayna savaşına dair kendisini yanlış bilgilendirdiğini düşünen Putin'in, iki ismin yolsuzluğa karıştığını da düşündüğü öğrenildi. FSB'nin, Ukrayna ordusunun direnişi gücünün oldukça zayıf olduğuna dair raporlar sunduğu iddia edilirken, savaşın başlamasından bu yana büyük bir direnişle Rus ordusuyla çatışmasının beklenen bir durum olmadığı da öne sürüldü.

Ukrayna halkının mevcut yönetimde de mutsuz olduğu ve Rus güçlerini iyi karşılayacağına dair raporların olduğu iddialarına ülkenin neo-Nazi gruplarıyla dolu olduğu detayları da eklendi.

FSB'nin bu raporlarının savaşın başladığı günden bu yana oldukça tutarsız olduğunu düşünen Putin'in oldukça öfkeli olduğu ve iki üst düzey ismi bu nedenle ev hapsine aldığı öğrenildi.