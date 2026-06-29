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Rusya’da dijital platformlara ceza yağdı: Twitch, Telegram ve Pinterest’e milyonluk yaptırım

Rusya’da mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Twitch, Telegram ve Pinterest’e ayrı ayrı 3,5 milyon ruble para cezası verdi. Rusya, daha önce de yabancı dijital platformlara benzer gerekçelerle çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

Rusya’da dijital platformlara ceza yağdı: Twitch, Telegram ve Pinterest’e milyonluk yaptırım
AA

Rusya'da Twitch, Telegram ve Pinterest aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Twitch, Telegram ve Pinterest'e ayrı ayrı 3,5 milyon ruble ceza verdi.

Rusya’da dijital platformlara ceza yağdı: Twitch, Telegram ve Pinterest’e milyonluk yaptırım

Rusya'da yabancı sosyal medya platformlarına yasaklı içerikleri kaldırmadıkları ve ülkedeki yasal yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle daha önce de çeşitli para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram Rusya'da tümüyle engellenirken, Twitch'e de zaman zaman erişim kısıtlamaları uygulanıyor.

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