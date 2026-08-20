Rusya’da İHA saldırısına uğramıştı: O gemi İstanbul’dan geçti!

Rusya Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki 'GREAT OCEAN' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya’da İHA saldırısına uğramıştı: O gemi İstanbul’dan geçti!
DHA

Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki gemi, 'GREAT OCEAN' yaklaşık 1 ay önce Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradı.

Rusya’da İHA saldırısına uğramıştı: O gemi İstanbul’dan geçti!

Saldırı nedeniyle gemi personeli gemiyi terk etti. Gemide çıkan yangın, acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Rusya’da İHA saldırısına uğramıştı: O gemi İstanbul’dan geçti!

Geminin geçişi nedeniyle Saat 14.40'ta İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#İSTANBUL #RUSYA #İNSANSIZ HAVA ARACI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!