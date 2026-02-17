Rusya’da kalaşnikof parçalarını kaçırmak isteyen ABD vatandaşına 4 yıl hapis cezası

Rusya, Kalaşnikof parçalarını kaçırmaya çalışan ABD vatandaşına 4 yıl hapis cezası verdi. Rusya'da mahkeme, ABD vatandaşını silah kaçakçılığından suçlu buldu.

MOSKOVA HAVALİMANINDA YAKALANDI

ABD vatandaşının, başkentte bulunan Vnukovo Havalimanı'ndan çıkış yapmak üzereyken durdurulduğu öğrenildi. Valizinde satın aldığı iki adet Kalaşnikof dipçiği bulunan ABD vatandaşının, söz konusu parçalar için gümrük beyannamesi vermediği belirtildi.