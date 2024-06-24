Rusya’da kanlı terör saldırıları

Rusya'nınDağıstan bölgesindeki silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 6 polis ve 1 papazın yaşamını yitirdiği bildirildi. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi. Saldırganların Mahaçkale'deki bir polis noktasına ve Derbent'teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6'sının hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi. Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.