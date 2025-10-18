Rusya’da kimya fabrikasında patlama: 3 ölü, 5 yaralı
Rusya’ya bağlı Başkürdistan Cumhuriyeti’nin Sterlitamak şehrinde bulunan Avangard Kimya Fabrikası’nda meydana gelen patlama büyük bir faciaya yol açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
UKRAYNA'YA AİT İHA SALDIRISI İDDİALARI REDDEDİLDİ
Başkürdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Khabirov, patlamanın Ukrayna'ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu gerçekleştiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Khabirov, "Patlamanın sebebi uzman ekipler tarafından titizlikle araştırılıyor." dedi.