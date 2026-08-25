Rusya’da kimya kompleksinde yangın: 1 ölü, 100’den fazla yaralı

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bir gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı. Amur bölgesinde inşaatı süren kompleksteki meydana gelen yangında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, en az 19 yaralının hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

"TAŞERON FİRMADA ÇALIŞAN ÇİN VATANDAŞI ÖLDÜ"

Amur bölgesindeki tesis tarafından yapılan açıklamada, "Hızlı tıbbi müdahaleye rağmen taşeron firmada çalışan Çin vatandaşı kurtarılamadı. Ailesine maddi yardım da dahil olmak üzere destek sağlanacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yangını söndürmek için sahadaki çalışmaların sürdüğü ve uzmanların kalan endüstriyel gazları kontrollü şekilde yakma işlemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus şirketi Sibur ile Çinli petrol ve doğal gaz şirketi Sinopec'in ortak projesi olan kompleksin, plastik üretiminde kullanılan polietilen ve polipropilenin üretileceği dünyanın en büyük tesislerinden biri olduğu belirtildi. Tesisin henüz üretime başlamadığı aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör