Rusya’da korku dolu anlar: Silahlı şüpheli dehşet saçtı

Rusya'nın Murmansk şehrinde, bir şüpheli çevreye rastgele ateş açtı.

Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, kentteki binanın çatısına çıkan şüphelinin çevreye rastgele ateş açtığını belirtti.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Çibis, "Ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Şüphelinin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.