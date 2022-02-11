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Giriş Tarihi: 11.2.2022 20:53 Son Güncelleme: 11.2.2022 21:10

Rusya'da korkunç olay! Aracıyla yaşlı kadının defalarca üstünden geçti!

Rusya’da korkunç olay! Aracıyla yaşlı kadının defalarca üstünden geçti!

Rusya'da feci bir olay yaşandı. Dikkatsiz bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının defalarca üzerinden geçti. O dehşet anları kameraya böyle yansıdı.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı. Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü. Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti.

Rusya’da dikkatsiz sürücü fark etmediği yaşlı kadının defalarca üstünden geçti | Video

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Sürücü, göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

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Rusya'da korkunç olay! Aracıyla yaşlı kadının defalarca üstünden geçti!
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