Rusya’da korkutan deniz kazası: Petrol tankeri parçalandı

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Resmi açıklamalarda, sızıntının boyutu veya tankerlerden birinin neden bu kadar ciddi hasar gördüğüne ilişkin ayrıntı verilmedi.

Haber ajanslarına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kurtarma operasyonuyla ilgilenmek ve yakıt sızıntısının etkisini azaltmak için hükümete bir çalışma grubu kurulması talimatını verdiğini bildirdi.

Rusya, bölgeye 50'den fazla personel, helikopter ve kurtarma römorkörleri de dahil olmak üzere ekipman konuşlandırıldığını bildirdi.