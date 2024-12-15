Rusya’da korkutan deniz kazası: Petrol tankeri parçalandı

Rus yetkililer, pazar günü yaşanan şiddetli fırtınada binlerce ton petrol ürünü taşıyan bir Rus petrol tankerinin parçalanarak Kerç Boğazı'na petrol sızdırdığını bildirdi.
Volgoneft 212 isimli tanker 15 kişiyi taşıyordu. Ön tarafının batması ve dalgaların güvertesine vurması sonucu en az bir kişi öldü.
Yetkililer, tankerin ağır hasar aldığını ve karaya oturduğunu belirtti. Rusya Acil Durum Bakanlığı, 132 metrelik Volgoneft 239 adlı ikinci Rus bayraklı tankerin de hasar gördükten sonra sürüklendiğini aktardı.
Her iki tankerin de yaklaşık 4 bin 200 ton petrol ürünü yükleme kapasitesi bulunuyor.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Resmi açıklamalarda, sızıntının boyutu veya tankerlerden birinin neden bu kadar ciddi hasar gördüğüne ilişkin ayrıntı verilmedi.
Haber ajanslarına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kurtarma operasyonuyla ilgilenmek ve yakıt sızıntısının etkisini azaltmak için hükümete bir çalışma grubu kurulması talimatını verdiğini bildirdi.
Rusya, bölgeye 50'den fazla personel, helikopter ve kurtarma römorkörleri de dahil olmak üzere ekipman konuşlandırıldığını bildirdi.