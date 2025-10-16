Rusya’da kritik Putin-Şara görüşmesi

Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin başında açıklamalarda bulunan Putin, "Suriye ve Rusya arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur" derken Şara ise "Rusya ile tarihi bağlarla bağlı olduğumuzu ve Rusya'nın bu (siyasi hedefleri geliştirme) süreçte önemli bir rol oynayacağını anlıyoruz" dedi. Suriye'de Esad'ın kanlı iktidarı geçen yıl çökmüş, Rusya'nın Esad'a sığınma sağladığı belirtilmişti. Şara'nın Putin'den Esad'ın iadesini isteyeceği iddia edildi.