Rusya’da kritik seçim! Halk sandık başında: Putin yeniden mi geliyor?

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidilecek. Seçimlere 36 ülkeden ve Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi dahil 5 uluslararası örgütten 200'ün üzerinde uluslararası gözlemci katılacak. Rusya, "seçimlerin gayrimeşru olduğunu" söyleyen ülkelerin parlamentolarına ve parlamentolar arası organizasyonlarına davetiye göndermedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığına göre, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da seçim yapılmasını kınamaları nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kurumları ve Parlamenter Asamblesi de gözlem için çağrılmadı.

Seçimde, devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 aday yarışacak. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olarak seçim yarışına katılacak. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini alacak.