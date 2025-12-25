Rusya’da limana İHA saldırısı: Donetsk’te bir yerleşim birimi ele geçirildi
Moskova yönetimi, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Svyato-Pokrovskoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Öte yandan, Krasnodar bölgesinde bulunan Temryuk Limanı'ndaki petrol deposunda İHA ile düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulanan açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Svyato-Pokrovskoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Zareçnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
PETROL DEPOSUNDA YANGIN
Öte yandan, Krasnodar bölgesinde bulunan Temryuk Limanı'ndaki petrol deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, "İHA saldırısı sonucu Temryuk Limanı'ndaki iki petrol depolama tankında yangın çıktı." ifadesi kullanıldı.
Alevlerin 4 bin metrekarelik alana yayıldığı belirtilen açıklamada, söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, olayda can kaybının olmadığı ifade edildi.
BRYANSK BÖLGESİNDE BİR KİŞİ YARALANDI
Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz da Telegram kanalı üzerinden bölgeye yönelik İHA saldırısında bir kişinin yaralandığını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 141 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği duyuruldu.