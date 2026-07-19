Rusya'da lojistik merkezlere saldırı: 8 ölü

Rusya’da lojistik merkezlere saldırı: 8 ölü

Rusya-Ukrayna savaşında taraflar karşılıklı kritik merkezleri hedef almaya devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketi Wildberries'e ait iki lojistik deposunu insansız hava araçlarıyla vurdu. Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Kiev, depoların Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki elektronik parçalar ve dron ekipmanlarının tedarikinde kullanıldığını savundu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarına yeniden saldırı düzenlediklerini kaydetti.

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