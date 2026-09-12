Rusya’da minibüs, otomobil ve kamyon çarpıştı: 13 ölü, 8 yaralı

Ülke basınında yer alan haberlere göre olay, ülkenin kuzeyinde bulunan Arhangelsk bölgesinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir minibüsün, önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada otomobil ve tomruk yüklü bir kamyonla çarpıştığı bildirildi. Kaza sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör