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Giriş Tarihi: 23.8.2024 12:38

Rusya’da nükleer güç santralinde kesinti: 59 gün sürecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un nükleer güç santrali (NGS) işletme bölümü Rosenergoatom, Kursk NGS'deki ünitenin planlanmış bakım süreci nedeniyle şebekeyle bağlantısının kesileceğini bildirdi.

Rusya’da nükleer güç santralinde kesinti: 59 gün sürecek

Rosenergoatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kursk NGS'deki dördüncü ünitenin 25 Ağustos'ta şebekeyle bağlantısının kesileceği bilgisi paylaşıldı.

Ünitede planlanmış bakım sürecinin başlayacağı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 bin uzmanın katılacağı bakımın 59 gün süreceği kaydedildi.

Öte yandan, Kursk'ta şiddetli çatışmalar sürerken Rus haber ajansı TASS'a bilgi veren güvenlik yetkilileri, santrale dün gece insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin nükleer terör eylemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) hızlı tepkisini gerektirmektedir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yetkililerle yaptığı toplantıda, Ukrayna'nın bir önceki gece de Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

Rosatom'dan 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Kursk'ta NGS etrafındaki durumun kötüleştiği bildirilmişti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrası şiddetli çatışmalar başlamıştı.

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Rusya’da nükleer güç santralinde kesinti: 59 gün sürecek
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