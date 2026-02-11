Rusya’da okulda kanlı saldırı: Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Anapa'nın bağlı olduğu Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, yaptığı açıklamada, şehirdeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti.

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kondratyev, ilk belirlemelere göre iki kişinin de yaralandığını ifade etti.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.