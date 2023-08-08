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Giriş Tarihi: 8.8.2023 09:13

Rusya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Sıcak hava dalgasının etkisiyle beraber birçok ülkede orman yangınları devam ediyor. Uzun zamandır yangınlarla mücadele edilen Rusya’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin 14 farklı noktasında 278 yangının sürdüğünü belirtti.

AA
Rusya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 230 bin hektar alanda 278 yangınla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen haftaya kıyasla ülkedeki yangınların azaldığı belirtildi.

Toplam 278 yangının 14 farklı bölgede sürdüğüne işaret edilen açıklamada, yangınların toplam 230 bin hektar alanı kapladığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangınların 125 bin hektarla en çok etkilediği Yakutistan bölgesinde de toplam 98 yangınla mücadelenin sürdüğü aktarıldı.

Dünyadaki ormanlık alanların yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapan Rusya'da her yıl binlerce hektarlık alanda çıkan yangınlarla mücadele edilmeye çalışılıyor.

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Rusya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
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