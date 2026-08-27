Rusya’da otomobil havaya uçtu: Bir asker hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir otomobil infilak etti. Patlama nedeniyle bir asker yaşamını yitirdi.

Rusya’da otomobil havaya uçtu: Bir asker hayatını kaybetti
AA

Rusya Soruşturma Komitesinin St. Petersburg biriminden yapılan yazılı açıklamada, şehrin Slavyanka bölgesinde bir otomobilin patladığı belirtildi.

Patlamada, Rusya'daki askeri birliklerden birinde görev yapan personelin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, araçta bulunan eşinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rusya’da otomobil havaya uçtu: Bir asker hayatını kaybetti

Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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