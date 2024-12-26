Rusya’da Putin’in partisinin binası kundaklandı





"UKRAYNA BAĞLANTISI İHTİMALİNİN TESPİTİ İÇİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir kişinin tespit edilip yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ekipleri polis gücü desteğiyle şüpheli birkaç saat içinde gözaltına alındı. Şüphelinin 16 yaşındaki bir kent sakini olduğu anlaşıldı" denildi.

Şüphelinin internet üzerinden yarı zamanlı iş aradığına dikkat çekilen açıklamada, "Soruşturmanın şüphelinin tutuklanmasıyla devam etmesi için mahkemeye başvuruldu. Saldırının Ukrayna bağlantısı ihtimalleri de dahil olmak üzere olaya karışanların da tespiti için soruşturma devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan şahsın hala gözaltı merkezinde tutulduğu öğrenildi.