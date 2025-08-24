Rusya’da saldırı hazırlığındaki İHA düşürüldü! Kursk NGS’de yangın çıktı: Nükleer sızıntı var mı?

"RASYASYON STANDARTLARINDA FAZLALIK TESPİT EDİLMEDİ"

Olay sonucu Kursk NGS'deki bir transformatörde yangın çıktığına işaret edilen açıklamada, "Kursk NGS ve civarındaki bölgede her iki saatte bir ölçüm yapılmaktadır ve radyasyon durumu kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre radyasyon standartlarında fazlalık tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

"SALDIRININ FAİLLERİ ADİL ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI GEREKECEK"

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ise Kursk NGS'ye yönelik İHA saldırısına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.