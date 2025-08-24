Rusya'da saldırı hazırlığındaki İHA düşürüldü! Kursk NGS'de yangın çıktı: Nükleer sızıntı var mı?
Rusya'da saldırı hazırlığındaki İnsansız Hava Aracı (İHA), Kursk Nükleer Güç Santrali yakınlarında düşürüldü. Olay sonucu Kursk NGS'de bir transformatörde yangın çıktı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, İHA'nın düşürülmesi sonucu çıkan yangında Kursk NGS'nin zarar gördüğünü belirtilerek, bölgede her iki saatte bir ölçüm yapıldığını ve radyosyon seviyesinin normal düzeyde olduğu ifade edildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, saldırı hazırlığındaki İHA'nın düşürülmesi sonucu çıkan yangında zarar gördüğü belirtilen Kursk NGS bölgesindeki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.
"RASYASYON STANDARTLARINDA FAZLALIK TESPİT EDİLMEDİ"
Olay sonucu Kursk NGS'deki bir transformatörde yangın çıktığına işaret edilen açıklamada, "Kursk NGS ve civarındaki bölgede her iki saatte bir ölçüm yapılmaktadır ve radyasyon durumu kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre radyasyon standartlarında fazlalık tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.
"SALDIRININ FAİLLERİ ADİL ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI GEREKECEK"
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ise Kursk NGS'ye yönelik İHA saldırısına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
Nükleer tesislere İHA saldırısının savaş suçu olduğuna ve nükleer güvenliği tehdit ettiğine işaret eden Hinşteyn, "Söz konusu saldırının faillerinin adil şekilde cezalandırılması gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırı düzenleyen Ukrayna'ya ait 95 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde düşürüldüğünü bildirmişti.