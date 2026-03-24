Rusya’da ‘sarhoş ayıltma evleri’ geri dönüyor
Rusya'da Sovyetler döneminde yaygın olan sarhoşların toplandığı "ayıltma evleri" yeniden faaliyete geçiyor. TürkRus sitesinde yer alan habere göre uygulama, Moskova bölgesinde yaklaşık on beş yıl aradan sonra yeniden başlayacak. Yeni kurumlar hastane ve polikliniklerin bünyesinde oluşturulacak. Hizmet ücretsiz sunulacak. Bölge Sağlık Bakanlığı'na göre kurumlar yılda 10 bin başvuru kapasiteli olacak. İçişleri Bakanlığı verilerine göre polisler her yıl 1 milyon sarhoş vatandaşla karşılaşıyor.