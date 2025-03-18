Rusya'da savaş helikopteri düştü
Rusya'nın Leningrad bölgesinde "Mi-28" tipi savaş helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mi-28 tipi savaş helikopteri, planlı eğitim uçuşu esnasında Leningrad bölgesinde ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.
Açıklamada, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.