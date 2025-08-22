Rusya’da savaşan Koreli askerlere nişan

Kore lideri Kim Jong-un, Kore Halk Ordusu'nun Kursk bölgesindeki operasyonlara katılan subaylarını kabul etti. KCNA'nın bildirdiğine göre, yurt dışındaki harekâtta görev yapan komutanların raporlarını dinleyen Kim, askerlerin "ölümsüz kahramanlıklarını" överek ilk kez verilen devlet nişanlarıyla ödüllendirdi. Kim, "Ordumuz kahramanca bir ordu. Çünkü halkımızın evlatlarından oluşuyor. Ordumuz benzersiz niteliklerini tam olarak gösterdi ve dünyanın en güçlü ordusu olarak ününü perçinledi" dedi.