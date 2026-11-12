Rusya’da şiddetli patlama: Araç havaya uçtu: 1 asker yaşamını yitirdi

Rusya 'nın St. Petersburg kentinin Pushkinsky ilçesindeki bir araçta patlama meydana geldi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ağustos ayının sonunda aynı ilçede yine bir araçta meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.