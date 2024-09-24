Rusya’da şok ölüm zinciri: Çocuklar art arda öldüler

Ülkenin Krasnoyarsk Krayı'ndaki Nazarovo Bölgesi'ndeki Krasnoya Sopka köyünde, 20 Eylül'de 6 kişilik büyük bir aile akşam yemeklerini yediler. Ertesi sabah, ailenin dört çocuğu ve ebeveynler mide rahatsızlığı belirtileri yaşadı.
Ailenin babasının kız kardeşi Irina'nın aktardığına göre, "Erkek kardeşim Dmitriy beni aradı. Bana 'Ölüyoruz, çocukları al' dedi." Irina, eve geldiğinde kardeşinin zar zor ayakta durduğunu gördü. Ailenin bir arkadaşı ise evin annesini ve büyük kızlarını hastaneye götürmüştü. Durumu en ağır olanlar onlardı.
Doktorlar, hamile Viktoria'nın ve bebeğinin durumunu stabil hale getirdiler. Kocası Dmitriy'in de durumu kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki diğer çocuklar bu kadar şanslı olmayacaktı. Art arda gelen kötü haberler aileyi sarstı. Ailenin bütün çocukları sırasıyla hayatını kaybetti.
ÖLÜMLERİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan inceleme sonrası şoke edici gerçek ortaya çıktı. Bölge Savcılığı'nın bildirdiğine göre ailenin rahatsızlanmasının ana sebebinin, böcek ilacı zehirlenmesi olduğu iddia edildi. Yapılan incelemede, mağdurların üzerinde böcek ilaçlarına dair izler bulundu. Soruşturmaya göre, zehirlenme günü birkaç kez ilaçlama yapılmış. Uzmanlar, bu sırada güvenlik önlemlerinin ihlal edilmiş olabileceğini düşünüyorlar. Zehirlenmenin kesin nedenini belirlemek amacıyla Moskova'daki federal uzmanlık kurumu incelemeye dahil edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYULMADI
Rusya Bilimler Akademisi'nde baş sekreter yardımcısı ve akademisyen Viktor Tutelyan, yaptığı açıklamada, böcek ilacı gibi toksik maddelerin kullanımında, ambalaj üzerinde yazan tüm güvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini vurguladı.
"Yanlış uygulama ve yanlış davranışlar buna sebep olmuş olabilir." İlaçlamalardan sonra evden çıkmak, yeterli süre geçtikten sonra ise evi havalandırmak gerekiyordu. Muhtemelen bunlardan biri ihlal edilmiştir," ifadelerinde bulundu.