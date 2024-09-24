Rusya’da şok ölüm zinciri: Çocuklar art arda öldüler

Ülkenin Krasnoyarsk Krayı'ndaki Nazarovo Bölgesi'ndeki Krasnoya Sopka köyünde, 20 Eylül'de 6 kişilik büyük bir aile akşam yemeklerini yediler. Ertesi sabah, ailenin dört çocuğu ve ebeveynler mide rahatsızlığı belirtileri yaşadı.

Ailenin babasının kız kardeşi Irina'nın aktardığına göre, "Erkek kardeşim Dmitriy beni aradı. Bana 'Ölüyoruz, çocukları al' dedi." Irina, eve geldiğinde kardeşinin zar zor ayakta durduğunu gördü. Ailenin bir arkadaşı ise evin annesini ve büyük kızlarını hastaneye götürmüştü. Durumu en ağır olanlar onlardı.

Doktorlar, hamile Viktoria'nın ve bebeğinin durumunu stabil hale getirdiler. Kocası Dmitriy'in de durumu kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki diğer çocuklar bu kadar şanslı olmayacaktı. Art arda gelen kötü haberler aileyi sarstı. Ailenin bütün çocukları sırasıyla hayatını kaybetti.