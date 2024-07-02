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Giriş Tarihi: 2.7.2024 16:04 Son Güncelleme: 2.7.2024 16:27

Rusya’da sosyal medya platformu Twitch’e rekor ceza!

Rusya mahkemesi, yasaklanan içerikleri servis etmeye devam ettiği gerekçesiyle Twitch'e 1 milyon ruble para cezası kesti.

AA
Rusya’da sosyal medya platformu Twitch’e rekor ceza!

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından Twitch'e 1 milyon ruble (yaklaşık 12 bin dolar) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, platforma 1 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü daha önce de Twitch'e çeşitli para cezaları uygulanmıştı.

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Rusya’da sosyal medya platformu Twitch’e rekor ceza!
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