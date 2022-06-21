Rusya’da Su-25 savaş uçağı düştü

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Güney Askeri Bölgesi basın merkezinden yapılan açıklamada, planlı eğitim uçuşu yaparken bir Su-25 model savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Pilotun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Uçuş mühimmatsız gerçekleşti. Uçak ıssız bir yere düştü. Herhangi bir yerde tahribat yok." ifadesi kullanıldı.

İlk bilgilere göre uçağın teknik bir arıza ile düştüğü ifade edilirken Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinden bir komisyonun kaza yerinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Geçen hafta da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgesinde eğitim uçuşu esnasında bir Rus Su-25 savaş uçağı düşmüştü.