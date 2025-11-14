Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü
Rus ordusuna ait Su-30 savaş uçağı, Karelya Özerk Cumhuriyetinin kuzeybatı bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştü. 2 pilot hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, uçak Karelya Özerk Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında dün akşam yapılan eğitim uçuşu sırasında ormanlık bölgeye düştü.
PİLOTLAR KURTARILAMADI
Karelya Valisi Artur Parfençikov, uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Parfençikov, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.