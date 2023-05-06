Rusya’da suikast! Araca konulan bomba infilak etti

Rusya'da "Gerçek için-Adil Rusya" partisinin eş başkanı ve yazar Yevgeniy Prilepin, aracında bomba patlaması sonucu yaralandı, olayda bir kişi hayatını kaybetti. TASS haber ajansına göre, Nijniy Novgorod şehri yakınlarında bir köyde Prilepin'in arabasında patlama meydana geldi.

Patlamada "Zahar" takma adını kullanan Prilepin yaralanırken, arabanın şoförü hayatını kaybetti. Prilepin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. İlk verilere göre, olay arabanın altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana geldi. Güvenlik güçleri patlamayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı.

YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ

Rus kamuoyunda "Zahar Prilepin" olarak bilinen siyasetçi ve ünlü yazar, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta savaş muhabiri olarak çalışmıştı. Bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimde danışmanlık görevi de yapan Prilepin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra "Ukrayna'nın güvenliği, istikrarı, bağımsızlığı ve egemenliğini tehlikeye atan eylemleri" gerekçesiyle geçen yıl Avrupa Birliği ile bazı Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Bu yılın başında Prilepin'in Ukrayna'daki savaşa bizzat katıldığı bildirilmişti.