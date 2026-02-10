Rusya’da Telegram krizi: Erişim sorunları başladı, kısıtlama ve ceza iddiaları gündemde

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, Rusya'daki kullanıcılar Türkiye saatiyle dün 10.00 sularında Telegram'a erişimde aksaklık yaşadıklarını bildirmeye başladı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, KISITLAMA İDDİASI VAR

Kesintilere ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Rus RBK gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde dikkat çeken bir iddia yer aldı. Habere göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) bugünden itibaren Telegram'a erişim kısıtlamaları getirme kararı aldığı öne sürüldü.

64 MİLYON RUBLELİK CEZA GÜNDEMDE

Rus devlet ajansları TASS ve RİA Novosti'de yer alan haberlerde ise Telegram'ın çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 64 milyon rubleye (yaklaşık 828 bin dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Rus girişimci Pavel Durov tarafından 2013'te kurulan Telegram, Rusya'nın popüler mesajlaşma, haber ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

Telegram'a yönelik kısıtlamaların yanı sıra bir diğer popüler uygulama WhatsApp'a erişim tümüyle engellenmişti.

Ülkede bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı. MAX'ın halihazırda 70 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaştığı belirtiliyor.