Rusya'da terör saldırısı: Sanıklara müebbet hapis cezası verildi
Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısının sanıkları, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren ve bunlara destek sağlayan toplam 15 sanığa müebbet hapis cezası ve çeşitli miktarlarda para cezası verdi, 4 sanık için ise 19 ila 22 yıl hapis cezasına hükmetti.
Rusya 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi, arkasında Ukrayna'nın olduğu iddia edilen, 22 Mart 2024'te başkent Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kararını açıkladı.
15 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren ve bunlara destek sağlayan toplam 15 sanığa müebbet hapis cezası ve çeşitli miktarlarda para cezası verdi, 4 sanık için ise 19 ila 22 yıl hapis cezasına hükmetti.
MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart 2024'te silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Saldırıda 145 kişi yaşamını yitirmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı.
Rusya, söz konusu terör saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia etmişti.