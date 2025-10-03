Rusya’da uçak sert iniş yaptı: 1 ölü
Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde “An-2” tipi hafif motorlu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Tanızebey yerleşim yerine 40 kilometre mesafede gerçekleşen olayda kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "An-2" tipi hafif motorlu uçağın Krasnoyarsk bölgesinde havadaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Tanızebey yerleşim yerine 40 kilometre uzaklıkta sert iniş yaptığı ve uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.