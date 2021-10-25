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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:39 Son Güncelleme: 25.10.2021 09:55

Rusya'da vahşet: Aşkına karşılık bulamayınca dehşet saçtı

İHA
Rusya’da vahşet: Aşkına karşılık bulamayınca dehşet saçtı

Rusya'da kan donduran cinayet... Gece yarısı karşılıksız aşık olduğu kadını önce darp eden ardından da bıçakla öldüren katil, cesedi bavula koyarak boş araziye taşıdı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Talihsiz kadının cansız bedeni oyun oynayan çocuklar tarafından bulunurken katil zanlısı suçunu itiraf etti.

Rusya'da aşkına karşılık bulamayan adam dehşet saçtı. Bir adam, aşkına karşılık alamadığı kadını önce dövdü sonra da bıçaklayarak öldürdü. Kadının başını kesen adam cesedi ise bir bavul içerisine koyarak ormana attı. Talihsiz kadının cansız bedeni oyun oynayan çocuklar tarafından bulunurken, kısa zamanda yakalanan katil ise tutuklandı.

ÇOCUKLAR BULDU

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'ne bağlı Orsk kentinde oyun oynayan çocuklar, sitenin yanındaki boş arazide bir bavul gördü. Bavula yaklaşan çocuklar, kanları fark edince büyük korku yaşadı. Çocukların paniği üzerine site sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulun içerisinde bir ceset olduğunu tespit etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bavul içerisindeki cesedin 39 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonrası güvenlik kameraları incelenerek öldürülen kadının çevresindekiler de sorgulanmaya başlandı.

KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Rus polisinin ortaya çıkarttığı cinayeti soruşturma görevini devralan Rusya Soruşturma Komitesi, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek katil zanlısının kimliğini belirledi. Gece yarısı karşılıksız aşık olduğu kadını önce darp eden ardından bıçakla öldüren katil zanlısının daha sonra ise kadının başını kestiği ve bavula koyarak boş bir araziye taşıdığı belirlendi. Cesedin bavulla taşındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 42 yaşındaki katil zanlısının suçunu itiraf etmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildiği açıklandı.

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Rusya'da vahşet: Aşkına karşılık bulamayınca dehşet saçtı
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