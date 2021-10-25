Rusya’da vahşet: Aşkına karşılık bulamayınca dehşet saçtı

ÇOCUKLAR BULDU

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'ne bağlı Orsk kentinde oyun oynayan çocuklar, sitenin yanındaki boş arazide bir bavul gördü. Bavula yaklaşan çocuklar, kanları fark edince büyük korku yaşadı. Çocukların paniği üzerine site sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulun içerisinde bir ceset olduğunu tespit etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bavul içerisindeki cesedin 39 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonrası güvenlik kameraları incelenerek öldürülen kadının çevresindekiler de sorgulanmaya başlandı.