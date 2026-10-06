Rusya’da veba salgını korkusu
Rusya'da veba araştırma enstitüsünde bir çalışanın ölmesi laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta veba araştırma merkezinde çalışan 28 yaşındaki Daria Shipilova'nın 25 Eylül'de akciğer vebasına neden olan patojeni içeren bir deney tüpünü kırdı. 29 Eylül'de ağır zatürre belirtileriyle hastaneye kaldırılan genç kadın, 2 Ekim'de hayatını kaybetti. Shipilova'yla temas eden yaklaşık 200 kişi ise tıbbi gözlem altına alındı. Gözetim altındakilerin testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Olay büyük korku yaratırken Rusya, olaya ilişkin resmi açıklamaları takip edin çağrısı yaptı. Öte yandan ABD'li bir yetkili, Washington'ın Rusya'daki gelişmeleri izlediğini söyledi.
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